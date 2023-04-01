Кулеба: Председательство России в Совбезе ООН – это пощечина международному сообществу

"Председательство России в Совбезе ООН – это пощечина международному сообществу. Я призываю нынешних членов Совбеза ООН пресечь любые попытки России злоупотребить своим председательством. Еще напомню, что Россия незаконно в СБ ООН", – написал он.
Russian UNSC presidency is a slap in the face to the international community. I urge the current UNSC members to thwart any Russian attempts to abuse its presidency. I also remind that Russia is an outlaw on the UNSC: https://t.co/rZVC1pV0MY#BadRussianJoke #InsecurityCouncil— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 1, 2023
Кулеба сослался на заявление МИД Украины от 26 декабря 2022 года, в котором подчеркивается, что Россия в 1991 году заняла место СССР в Совбезе ООН, не пройдя юридическую проверку, и находится в этом органе незаконно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
30 марта Кулеба назвал председательство России в Совбезе ООН с 1 апреля "плохой шуткой".
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.
С 1 апреля 2023 года Россия на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. Кислица заявлял, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".