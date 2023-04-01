Кулеба: Председательство России в Совбезе ООН – это пощечина международному сообществу

"Председательство России в Совбезе ООН – это пощечина международному сообществу. Я призываю нынешних членов Совбеза ООН пресечь любые попытки России злоупотребить своим председательством. Еще напомню, что Россия незаконно в СБ ООН", – написал он.

Russian UNSC presidency is a slap in the face to the international community. I urge the current UNSC members to thwart any Russian attempts to abuse its presidency. I also remind that Russia is an outlaw on the UNSC: https://t.co/rZVC1pV0MY#BadRussianJoke #InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 1, 2023

Кулеба сослался на заявление МИД Украины от 26 декабря 2022 года, в котором подчеркивается, что Россия в 1991 году заняла место СССР в Совбезе ООН, не пройдя юридическую проверку, и находится в этом органе незаконно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 марта Кулеба назвал председательство России в Совбезе ООН с 1 апреля "плохой шуткой".