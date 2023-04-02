Украинцы в Нью-Йорке вышли на протест против председательства России в Совбезе ООН

Представители общины с украинскими флагами собрались на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, откуда двинулись к штаб-квартире ООН.

Участники акции шли с лозунгами "Россия – государство-террорист!", "Долой Россию из ООН!". Они также несли плакаты с надписями "Остановить рашизм", "Россия – убийца", "Украинцы жертвуют своими жизнями".

Как рассказал один из организаторов Артур Згуров, целью акции было привлечь внимание общественности к нескольким проблемам.

"Мы выступаем против председательства террористического государства в Совете Безопасности ООН, а также напоминаем о годовщине трагедии в Буче и протестуем против допуска Международным олимпийским комитетом российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде", – сказал он.

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

С 1 апреля 2023 года Россия в порядке ротации на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. Кислица заявлял, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".