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ПОЛИТИКА

Украинцы в Нью-Йорке вышли на протест против председательства России в Совбезе ООН

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Украинцы в США вышли на акцию сразу по нескольким причинам
Украинцы в США вышли на акцию сразу по нескольким причинам
Фото: EPA

Украинская община Нью-Йорка 1 апреля вышла на акцию протеста против российского председательства в Совете Безопасности ООН, которое началось в этот день. Об этом сообщил "Укринформ".

Представители общины с украинскими флагами собрались на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, откуда двинулись к штаб-квартире ООН.

Участники акции шли с лозунгами "Россия – государство-террорист!", "Долой Россию из ООН!". Они также несли плакаты с надписями "Остановить рашизм", "Россия  убийца", "Украинцы жертвуют своими жизнями". 

Как рассказал один из организаторов Артур Згуров, целью акции было привлечь внимание общественности к нескольким проблемам.

"Мы выступаем против председательства террористического государства в Совете Безопасности ООН, а также напоминаем о годовщине трагедии в Буче и протестуем против допуска Международным олимпийским комитетом российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде", – сказал он.

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

С 1 апреля 2023 года Россия в порядке ротации на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. Кислица заявлял, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".

Теги: Россия, США, протесты, Нью-Йорк, Совет Безопасности ООН, украинцы, спортсмены, акции протеста, Международный олимпийский комитет
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