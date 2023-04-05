"Миропорядок, при котором судьбу человечества вершат пять стран, недееспособен". Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

"Миропорядок, при котором судьбу человечества вершат всего лишь пять стран, недееспособен. Всеобъемлющее реформирование Совета ООН крайне необходимо", – сказал президент Турции.
В то же время он выразил уверенность в том, что Украина и страна-агрессор Россия могут установить "справедливый мир".
По его словам, достижение этой цели "предоставит сторонам достойный выход из сложившейся ситуации и выведет регион из водоворота, в который он был втянут".
Постоянными членами Совбеза ООН, которые имеют право вето, являются США, Великобритания, Франция, Китай и РФ.
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.
С 1 апреля 2023 года Россия в порядке ротации на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. Кислица заявлял, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "пощечиной международному сообществу" председательство государства-агрессора в Совбезе ООН.
The Guardian 31 марта писала, что США, Великобритания и Франция могут понизить уровень своего представительства в Совбезе ООН на время председательства России. Но бойкот или другие формы протеста, по данным издания, не планируются.