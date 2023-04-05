ГОРДОН
 
 
МИР

"Миропорядок, при котором судьбу человечества вершат пять стран, недееспособен". Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эрдоган выразил уверенность в том, что Украина и Россия могут установить "справедливый мир"
Эрдоган выразил уверенность в том, что Украина и Россия могут установить "справедливый мир"
Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган 4 апреля заявил о необходимости реформирования системы Организации Объединенных Наций, сообщает Anadolu.

"Миропорядок, при котором судьбу человечества вершат всего лишь пять стран, недееспособен. Всеобъемлющее реформирование Совета ООН крайне необходимо", – сказал президент Турции.

В то же время он выразил уверенность в том, что Украина и страна-агрессор Россия могут установить "справедливый мир".

По его словам, достижение этой цели "предоставит сторонам достойный выход из сложившейся ситуации и выведет регион из водоворота, в который он был втянут".

Постоянными членами Совбеза ООН, которые имеют право вето, являются США, Великобритания, Франция, Китай и РФ.

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

С 1 апреля 2023 года Россия в порядке ротации на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. Кислица заявлял, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "пощечиной международному сообществу" председательство государства-агрессора в Совбезе ООН.

The Guardian 31 марта писала, что США, Великобритания и Франция могут понизить уровень своего представительства в Совбезе ООН на время председательства России. Но бойкот или другие формы протеста, по данным издания, не планируются.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, ООН, агрессия, Совет Безопасности ООН, безопасность, реформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
ДТП с участием нетрезвого Остапа Ступки. Опубликованы фото с места аварии, в результате которой пострадал человек
ДТП с участием нетрезвого Остапа Ступки. Опубликованы фото с места аварии, в результате которой пострадал человек
Галина ГРИШИНА
92-летний медиамагнат Мердок отменил свадьбу с 66-летней избранницей спустя две недели после объявления о помолвке. СМИ назвали причину
92-летний медиамагнат Мердок отменил свадьбу с 66-летней избранницей спустя две недели после объявления о помолвке. СМИ назвали причину
Галина ГРИШИНА
Как сделать маникюр с завораживающим 3D-эффектом
Как сделать маникюр с завораживающим 3D-эффектом
35-летняя Никитюк снялась в декольтированном коротком топе с верхнего ракурса
35-летняя Никитюк снялась в декольтированном коротком топе с верхнего ракурса
Стилист назвала топ-5 вещей, которые старят. Их надо исключить из гардероба
Стилист назвала топ-5 вещей, которые старят. Их надо исключить из гардероба
55-летний Ступка дал первый комментарий после совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения
55-летний Ступка дал первый комментарий после совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения
Галина ГРИШИНА
Заправка, которая сделает любой овощной салат еще вкуснее. Рецепт
Заправка, которая сделает любой овощной салат еще вкуснее. Рецепт
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук снялась в прозрачном корсете поверх рубашки и рассказала о любви к себе
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук снялась в прозрачном корсете поверх рубашки и рассказала о любви к себе
53-летняя Лопес села на стол в ультрамини для рекламы своих именных напитков
53-летняя Лопес села на стол в ультрамини для рекламы своих именных напитков
Как взбить белки до идеальной консистенции. Ценные советы
Как взбить белки до идеальной консистенции. Ценные советы
Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Киеве. Есть пострадавший. Актера задержали – СМИ
Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Киеве. Есть пострадавший. Актера задержали – СМИ
Галина ГРИШИНА
"Воздушные и нежные" оладьи на кефире. Эксперт рассказала все тонкости рецепта
"Воздушные и нежные" оладьи на кефире. Эксперт рассказала все тонкости рецепта
Галина ГРИШИНА
С женой и детьми. Галкин поделился редким снимком из личного архива
С женой и детьми. Галкин поделился редким снимком из личного архива
Как бороться с вредителями и улучшить урожай молодых огурцов и помидоров без химикатов
Как бороться с вредителями и улучшить урожай молодых огурцов и помидоров без химикатов
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить натуральный краситель для пасхальных яиц из куркумы. Простой лайфхак
  Как приготовить натуральный краситель для пасхальных яиц из куркумы. Простой лайфхак
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (97984)
2
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (92323)
3
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (80256)
4
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (73113)
5
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (71078)
6
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (48156)
7
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (40117)
8
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (37238)
 
 
 
 