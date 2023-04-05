"Миропорядок, при котором судьбу человечества вершат пять стран, недееспособен". Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

Эрдоган выразил уверенность в том, что Украина и Россия могут установить "справедливый мир" Фото: ЕРА

"Миропорядок, при котором судьбу человечества вершат всего лишь пять стран, недееспособен. Всеобъемлющее реформирование Совета ООН крайне необходимо", – сказал президент Турции.

В то же время он выразил уверенность в том, что Украина и страна-агрессор Россия могут установить "справедливый мир".

По его словам, достижение этой цели "предоставит сторонам достойный выход из сложившейся ситуации и выведет регион из водоворота, в который он был втянут".

Постоянными членами Совбеза ООН, которые имеют право вето, являются США, Великобритания, Франция, Китай и РФ.