"Нас тупо продали". Более 100 мобилизованных оккупантов пропали в Луганской области после отказа подписать контракты с ЧВК "Вагнер" – росСМИ

Мобилизованных из РФ без предупреждения перебросили в Украину и заставили подписывать контракты с ЧВК. Те, кто отказался, пропали без вести в Луганской области Фото: EPA (архив)

Astra сообщает, что 5 апреля этого года около 500 мобилизованных из разных регионов России, в том числе из Московской, Воронежской и Тверской областей, отправили тремя транспортными самолетами Ил-76 (на бору каждого было около 170 человек) из Курска в Ростов-на-Дону для якобы обучения и перевода в подчинение местной воинской части с дальнейшей службой в местной теробороне.

Оттуда ночью российские военные, летевшие одним из самолетов (информацией о судьбе мобилизованных, которые летели двумя другими бортами, Astra не располагает) без предупреждения были вывезены в Луганскую область. По данным издания, по прибытии на временно оккупированную Россией территорию Луганской области группу военных РФ увезли на территорию Стахановского вагоностроительного завода, отобрав военные билеты.

Согласно данным расшифровок телефонных разговоров и переписок мобилизованных с родными, им сообщили, что их прикомандируют к ЧВК "Волки". При этом оккупанты рассказали родственникам, что к ним приехали представители ЧВК "Вагнер" и бывший так называемый "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"Тут уже нас под автоматами загоняют, все, тут началось давление. Приехали представители ЧВК "Вагнер" с оружием, их порядка 30 человек. Сейчас [нас] просто будут крутить, вертеть, хотят вывезти на какой-то полигон, начали давление прям оказывать. Мы спрашиваем: "Где наши военники?!" – а они говорят: "Нах...я они вам нужны?" Телефоны, я так понимаю, отберут, и на связь выходить мы не сможем", – заявил в разговоре с родными один из оккупантов.

Бибилов, пишет Astra, тоже давил на мобилизованных, называл их "трусами" и заявлял, что якобы они прикомандированы к некоему "3-му армейскому корпусу", а не к ЧВК. При этом, со слов солдат, Бибилов ударил подполковника, сопровождавшего мобилизованных из Ростова-на-Дону в Луганскую область, после его слов о том, что "мобилизованные здесь находиться не должны".

"Мы, оказывается, уже "за лентой" и без документов. Нас здесь 150 человек заперто на вагоноремонтном заводе, нас тупо продали, а мы с этим не согласились", – рассказал матери один из мобилизованных в телефонном разговоре, добавив, что военное руководство пыталось взять их "на лоха".

Родные оккупантов рассказали, что 57 человек из 170 согласились подписать контракты с ЧВК "Вагнер" и уехали в неизвестном направлении.

Мобилизованные, сообщает издание, связались с российской военной прокуратурой, где их заверили, что в Луганской области они находятся незаконно. После чего 113 "отказников" отвезли в Луганскую область под село Красная Таловка на полигон Герасимовский, хотя обещали перевезти в военный лагерь в Ростовской области РФ.

По прибытии на полигон, по сообщению оккупантов, у них начали изымать телефоны. С 7 апреля они перестали выходить на связь.

В военной прокуратуре Ростовского гарнизона, куда обратились после этого родственники российских солдат, заявили, что "ни о каком поступлении мобилизованных в составе 500 человек им неизвестно".