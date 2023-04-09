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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия бросает элитные подразделения под Бахмут из-за тяжелых потерь ЧВК "Вагнер" – Череватый

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Представитель восточной группировки ВСУ рассказал о ситуации под Бахмутом
Представитель восточной группировки ВСУ рассказал о ситуации под Бахмутом
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Россия бросает на бахмутское направление в Донецкой области элитные подразделения своей армии, в том числе десантников, из-за больших потерь среди боевиков ЧВК "Вагнер". Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 9 апреля в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"То, что там появились десантники, – это не усиление, а то, что "Вагнер" несет очень большие потери, поэтому вынужден подтягивать дополнительные подразделения регулярной армии – десантников и мотострелков для того, чтобы пополнить группировку на этом направлении. Иначе не получится проводить такие агрессивные, динамичные военные действия", – отметил он.

По его словам, эти десантники, в свою очередь, доукомплектованы мобилизованными и уже тоже несут потери на бахмутском направлении. Череватый заявил, что российские оккупанты теряют в среднем 100 и больше человек каждые сутки только убитыми. Также много раненых, в том числе тяжело.

"У них очень тяжелые потери, а сейчас этот поток из тюрем российских не очень продолжается. Это самая агрессивная группировка, "Вагнер" именно, проявлявшая наибольшую агрессивность, наибольшую динамику атак, и она потенциал теряет", – сказал Череватый.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта Залужный. 26 марта он сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: десантники, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, потери армии России, Сергей Череватый
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