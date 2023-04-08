Под Бахмутом артиллеристы ВСУ уничтожили российскую БМП и склад боеприпасов. Видео

На записи можно увидеть попадание в БМП оккупантов, которая подвозила боеприпасы вражеским подразделениям.

"Видим врага, как на ладони", – говорится в описании к видео.

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Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Сейчас бои идут вокруг города и в самом городе, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр в начале апреля.