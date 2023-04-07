"Вагнер" и минобороны РФ, вероятно, могли прекратить вражду на местах – британская разведка

"В последние дни российские войска набрали обороты в битве за Бахмут. С конца марта 2023 года их продвижение в значительной степени застопорилось. Россия добилась дальнейших успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут снабжения Украины №0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой", – говорится в сообщении.
В разведке предполагают, что российские регулярные войска, включая воздушно-десантные войска, вероятно, укрепили этот район.
"Существует реальная вероятность того, что на местах "Вагнер" и командиры минобороны России приостановили свою непрекращающуюся вражду и улучшили сотрудничество", – заявили в пресс-службе.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 April 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 7, 2023
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Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта Залужный. 26 марта он сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.
2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".