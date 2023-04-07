"Вагнер" и минобороны РФ, вероятно, могли прекратить вражду на местах – британская разведка

По данным британской разведки, в последние дни российские войска набрали обороты в битве за Бахмут Фото: EPA

"В последние дни российские войска набрали обороты в битве за Бахмут. С конца марта 2023 года их продвижение в значительной степени застопорилось. Россия добилась дальнейших успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут снабжения Украины №0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой", – говорится в сообщении.

В разведке предполагают, что российские регулярные войска, включая воздушно-десантные войска, вероятно, укрепили этот район.

"Существует реальная вероятность того, что на местах "Вагнер" и командиры минобороны России приостановили свою непрекращающуюся вражду и улучшили сотрудничество", – заявили в пресс-службе.