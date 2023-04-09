Элитные части оккупантов несут значительные потери под Бахмутом – Маляр

"Командование постоянно работает в зоне боевых действий. Штабы работают круглосуточно", – написала она.

По ее словам, оккупанты продолжают попытки наступления на лиманском, авдеевском и марьинском направлениях, но безуспешно. Самые ожесточенные бои сейчас ведутся за Марьинку.

Маляр добавила, что противник не прекращает попытки оккупировать Бахмут. Там продолжаются бои.

"К боям за Бахмут враг привлекает самые свои профессиональные подразделения. Это не только вагнеровцы, но и спецназовцы и десантно-штурмовые отряды. Вместе с тем они несут значительные потери", – отметила замминистра обороны.