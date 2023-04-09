Элитные части оккупантов несут значительные потери под Бахмутом – Маляр

"Командование постоянно работает в зоне боевых действий. Штабы работают круглосуточно", – написала она.
По ее словам, оккупанты продолжают попытки наступления на лиманском, авдеевском и марьинском направлениях, но безуспешно. Самые ожесточенные бои сейчас ведутся за Марьинку.
Маляр добавила, что противник не прекращает попытки оккупировать Бахмут. Там продолжаются бои.
"К боям за Бахмут враг привлекает самые свои профессиональные подразделения. Это не только вагнеровцы, но и спецназовцы и десантно-штурмовые отряды. Вместе с тем они несут значительные потери", – отметила замминистра обороны.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта Залужный. 26 марта он сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.
2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".