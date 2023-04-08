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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные с начала суток отразили более 35 атак российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Войска РФ ведут наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях
Войска РФ ведут наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях 
Фото: EPA

Силы обороны Украины с начала суток отразили более 35 атак российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 8 апреля.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – отражено более 35 атак противника", – сообщили в Генштабе.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

"На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекаменского. [...] На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 10 атак противника на указанном участке фронта", – говорится в сообщении.

На авдеевском и марьинском направлениях войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки.

"Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отбито более 10 вражеских атак. [...] На шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции", – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02g34BLKj4wzggiVuJeK1S6kFHjBQhBKrmS37hS65upAdXABsMtzxErvDn11yusQMLl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Марьинка, Авдеевка, война России против Украины, Бахмут
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