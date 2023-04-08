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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 570 оккупантов, сбили российский самолет и семь беспилотников – Генштаб ВСУ

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Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 177 680 российских оккупантов. Об этом 8 апреля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За последние сутки ВСУ ликвидировали около 570 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

  • танки – 3636 (+3);
  • боевые бронированные машины – 7020 (+4);
  • артиллерийские системы – 2727 (+5);
  • РСЗО – 533;
  • средства ПВО – 282 (+1);
  • самолеты – 307 (+1);
  • вертолеты – 292;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2298 (+7);
  • крылатые ракеты – 911;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5599 (+12);
  • специальная техника – 304.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0WG9Ro2WwXtgoRwnbUuCBx4mwxX8BcbCcLnBQ7b23L6wBzwyrggaRPkxwMpT3mFBxl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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