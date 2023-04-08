Украинские военные за сутки отбили более 60 атак оккупантов и поразили 11 районов скопления сил противника – Генштаб ВСУ

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Возле Марьинки украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25. Также враг потерял семь беспилотников, из них три – типа "Орлан", три – "Ланцет" и один – "Мерлин".
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы оккупантов и уничтожили склад боеприпасов врага.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.