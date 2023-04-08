Украинские военные за сутки отбили более 60 атак оккупантов и поразили 11 районов скопления сил противника – Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления противника Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Возле Марьинки украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25. Также враг потерял семь беспилотников, из них три – типа "Орлан", три – "Ланцет" и один – "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы оккупантов и уничтожили склад боеприпасов врага.