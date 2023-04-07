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"Является предметом тщательного отслеживания". В Кремле отреагировали на слова Блинкена о начале контрнаступления ВСУ

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Российские военные "тщательно отслеживают всю информацию" о войне против Украины, отметил Песков
Российские военные "тщательно отслеживают всю информацию" о войне против Украины, отметил Песков
Фото: EPA

Предположение госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором начале контрнаступления ВСУ в войне против РФ "является предметом тщательного отслеживания" российских оккупационных войск.

Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков, его цитирует "Коммерсантъ".

Блинкен в интервью медиагруппе Funke, опубликованном 7 апреля одним из изданий группы – газетой Westdeutsche Allgemeine Zeitung, высказал мнение, что контрнаступление Украины, "вероятно, начнется в ближайшие недели".  

"Скорее, это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных. Они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции [так в РФ называют войну против Украины]", – прокомментировал Песков.

Блинкен в интервью также отметил, что США стремятся помочь Украине защитить свою территориальную целостность, суверенитет и независимость.

По его мнению, решение о том, как возвращать Крым, Украина должна принимать сама.

Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не больше четырех-пяти человек на планете".

Теги: Россия, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, Госдепартамент США, Энтони Блинкен, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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