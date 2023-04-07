"Является предметом тщательного отслеживания". В Кремле отреагировали на слова Блинкена о начале контрнаступления ВСУ

Российские военные "тщательно отслеживают всю информацию" о войне против Украины, отметил Песков Фото: EPA

Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков, его цитирует "Коммерсантъ".

Блинкен в интервью медиагруппе Funke, опубликованном 7 апреля одним из изданий группы – газетой Westdeutsche Allgemeine Zeitung, высказал мнение, что контрнаступление Украины, "вероятно, начнется в ближайшие недели".

"Скорее, это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных. Они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции [так в РФ называют войну против Украины]", – прокомментировал Песков.

Блинкен в интервью также отметил, что США стремятся помочь Украине защитить свою территориальную целостность, суверенитет и независимость.

По его мнению, решение о том, как возвращать Крым, Украина должна принимать сама.