"Является предметом тщательного отслеживания". В Кремле отреагировали на слова Блинкена о начале контрнаступления ВСУ

Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков, его цитирует "Коммерсантъ".
Блинкен в интервью медиагруппе Funke, опубликованном 7 апреля одним из изданий группы – газетой Westdeutsche Allgemeine Zeitung, высказал мнение, что контрнаступление Украины, "вероятно, начнется в ближайшие недели".
"Скорее, это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных. Они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции [так в РФ называют войну против Украины]", – прокомментировал Песков.
Блинкен в интервью также отметил, что США стремятся помочь Украине защитить свою территориальную целостность, суверенитет и независимость.
По его мнению, решение о том, как возвращать Крым, Украина должна принимать сама.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не больше четырех-пяти человек на планете".