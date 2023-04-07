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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки, участники обсудили ситуацию на фронте и предотвращение утечки информации о планах ВСУ

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Зеленский собирает ставку верховного главнокомандующего с интервалом в несколько дней
Зеленский собирает ставку верховного главнокомандующего с интервалом в несколько дней
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проинформировал участников об оперативной обстановке на основных направлениях фронта. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах зон их ответственности. Начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях врага в ближайший период", – сказано в сообщении.

Кроме того, члены ставки "подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад", подчеркнули в ОПУ.

"Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава, – говорится в сообщении. – Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины".

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 20 раз, последний раз – 3 апреля в Чернигове.

Контекст:

The New York Times, ссылаясь на слова чиновников в Белом доме, написала 6 апреля, что в Twitter и Telegram были обнародованы секретные документы, в которых описываются планы США и НАТО по укреплению украинских военных перед планирующимся контрнаступлением ВСУ. Утечку документов, касающихся контрнаступления Украины, расследует Пентагон, отметило СМИ.

Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил в конце марта, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении Украины знают "не более четырех-пяти человек на планете". 

Теги: Украина, вооружение, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, Валерий Залужный, заседание, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, контрнаступление
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