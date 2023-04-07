Зеленский провел заседание ставки, участники обсудили ситуацию на фронте и предотвращение утечки информации о планах ВСУ

Зеленский собирает ставку верховного главнокомандующего с интервалом в несколько дней Фото: president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проинформировал участников об оперативной обстановке на основных направлениях фронта. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах зон их ответственности. Начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях врага в ближайший период", – сказано в сообщении.

Кроме того, члены ставки "подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад", подчеркнули в ОПУ.

"Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава, – говорится в сообщении. – Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины".

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 20 раз, последний раз – 3 апреля в Чернигове.