Зеленский провел в Чернигове заседание ставки верховного главнокомандующего, обсуждали подготовку к деоккупации

"Новое выездное заседание ставки. Первое было в Днепре, теперь – в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности на передовой, в северных регионах и на границе. Доложили командующие направлениями", – сказал он.

По словам президента, на этот раз командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский "докладывали по защищенной связи, а не лично, с самых горячих участков фронта".

"[Рассматривалась] ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и всей Донецкой области. Белогоровка и вся Луганская область. [...] Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель", – объяснил Зеленский.

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