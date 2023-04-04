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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел в Чернигове заседание ставки верховного главнокомандующего, обсуждали подготовку к деоккупации

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Заседание ставки в Чернигове Зеленский назвал полноценным
Заседание ставки в Чернигове Зеленский назвал полноценным
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел в Чернигове второе выездное заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

"Новое выездное заседание ставки. Первое было в Днепре, теперь – в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности на передовой, в северных регионах и на границе. Доложили командующие направлениями", – сказал он.

По словам президента, на этот раз командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский "докладывали по защищенной связи, а не лично, с самых горячих участков фронта".

"[Рассматривалась] ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и всей Донецкой области. Белогоровка и вся Луганская область. [...] Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас активные боевые действия идут на Донбассе, в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Чернигов, война, вторжение, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, доклад, Александр Сырский, заседание, Белогоровка, деоккупация, контрнаступление, Александр Тарнавский
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