Зеленский в Ягодном: Желаю Путину провести остаток дней в подвале с ведром вместо туалета

Зеленский побывал в школьном подвале, где оккупанты весной 2022 года 27 дней держали 370 жителей села, и пообщался с людьми.
"Это чрезвычайно важно – что эти люди выжили. Чрезвычайно важно – что наши войска деоккупируют сегодня ежедневно такие населенные пункты, где настоящие герои. Важно быть в таких подвалах, чтобы понять, чтобы помогать Украине. Думать, как найти способ говорить с Российской Федерацией", – сказал Зеленский.
Он поблагодарил всех местных жителей и местные власти, которые каждый день в этой оккупации боролись за свою жизнь.
"Могу добавить только одно, увидев все это: пожелать президенту России провести остатки своих дней в подвале и с ведром вместо туалета", – заявил Зеленский.
Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую область с российской территории.
О том, что в Ягодном оккупанты согнали жителей села в небольшой подвал школы и держали там несколько недель, сообщил 4 апреля в Facebook глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
21 апреля о трагедии этого села говорил президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Португалии.
19 мая в Госбюро расследований сообщили, что начали документировать преступления оккупантов в Черниговской области, в том числе в селе Ягодное. Туда приезжали прокуроры Черниговской областной прокуратуры совместно с экспертами Офиса прокурора Международного уголовного суда. Они выяснили, что оккупанты, кроме прочего, использовали заложников как живой щит, поскольку в помещении школы они устроили свой штаб.