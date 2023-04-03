Зеленский в Ягодном: Желаю Путину провести остаток дней в подвале с ведром вместо туалета

Зеленский побывал в школьном подвале, где оккупанты весной 2022 года 27 дней держали 370 жителей села, и пообщался с людьми.

"Это чрезвычайно важно – что эти люди выжили. Чрезвычайно важно – что наши войска деоккупируют сегодня ежедневно такие населенные пункты, где настоящие герои. Важно быть в таких подвалах, чтобы понять, чтобы помогать Украине. Думать, как найти способ говорить с Российской Федерацией", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех местных жителей и местные власти, которые каждый день в этой оккупации боролись за свою жизнь.

"Могу добавить только одно, увидев все это: пожелать президенту России провести остатки своих дней в подвале и с ведром вместо туалета", – заявил Зеленский.