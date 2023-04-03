Зеленский передал Чернигову награду города-героя

"Год назад успехи нашего народа в битвах за Черниговскую, Сумскую, Киевскую области открыли миру правду. Правду о том, какова Украина. Мир увидел не только смелость и решительность украинцев, не только то, какие несокрушимые украинцы и украинки. Мир увидел, что Украина способна выйти победителем из этой войны – войны за Украину. Это было принципиальное изменение отношения к нашему государству, к нам всем – украинцам. Именно здесь была подтверждена вера мира в Украину. Подтверждена действиями наших воинов и бегством оккупантов", – сказал Зеленский.
Президент вручил почетный знак "Город-герой Украины" главе Черниговской городской военной администрации Дмитрию Брижинскому.
Он поблагодарил всех, кто воюет за Украину и приближает ее победу. Также президент вручил награды военнослужащим.
Зеленский отправился с визитом в Черниговскую область в годовщину отступления оккупантов с севера Украины. В селе Ягодное, которое почти месяц было в оккупации, он встретился с местными жителями. Вместе с президентом в Ягодном побывали вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который утром приехал в Украину с делегацией немецких бизнесменов, а также посол Германии в Украине Анка Фельдгузен и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Чернигов расположен менее чем в 100 км от российской границы. Российские оккупанты атаковали город с самого начала полномасштабной войны (24 февраля 2022 года), они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Часть Черниговской области была оккупирована военными РФ.
3 марта мэр Чернигова Владислав Атрошенко отмечал, что разрушения в городе сравнимы с теми, которые были при бомбардировках нацистами в 1941 году. 23 марта он говорил, что оккупанты разрушили порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожены в пыль".
Чернигов получил звание города-героя 6 марта 2022 года.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но противник продолжает обстреливать Черниговскую область со своей территории.