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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: У каждого из нас больше нет чужих городов, сел, улиц. Каждый город – родной

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Города Украины стали "символами несокрушимости, примерами стойкости и непокорности", подчеркнул президент
Города Украины стали "символами несокрушимости, примерами стойкости и непокорности", подчеркнул президент
Фото: depositphotos.com

Год назад, 6 марта 2022-го, президент Владимир Зеленский присвоил звание "Город-герой" шести городам, ставшим целями российских атак. Об этом он напомнил в Telegram.

"У каждого из нас больше нет чужих городов, сел, улиц. Каждый город – родной. Каждое село – родное. Каждая улица – родная. Даже если мы там никогда в жизни не были. Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсон, Чернигов. Прошел год, как эти города стали городами-героями. Символами несокрушимости. Примерами стойкости и непокорности", – написал президент.

Он подчеркнул, что теперь весь мир четко осознал, "на какую жестокость и зло способна Россия", и одновременно увидел, на что способна Украина.

"Мы друг за друга. Всегда. Не испугаемся, не сломаемся, не сдадимся. Будем защищать наш сине-желтый. До победы", – подытожил Зеленский.

Он проиллюстрировал пост фотографиями украинских и иностранных фотографов из городов Украины во время войны. 

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Теги: Харьков, Чернигов, Херсон, Гостомель, Мариуполь, Волноваха, Владимир Зеленский, война России против Украины
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