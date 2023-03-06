Зеленский: У каждого из нас больше нет чужих городов, сел, улиц. Каждый город – родной

"У каждого из нас больше нет чужих городов, сел, улиц. Каждый город – родной. Каждое село – родное. Каждая улица – родная. Даже если мы там никогда в жизни не были. Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсон, Чернигов. Прошел год, как эти города стали городами-героями. Символами несокрушимости. Примерами стойкости и непокорности", – написал президент.

Он подчеркнул, что теперь весь мир четко осознал, "на какую жестокость и зло способна Россия", и одновременно увидел, на что способна Украина.

"Мы друг за друга. Всегда. Не испугаемся, не сломаемся, не сдадимся. Будем защищать наш сине-желтый. До победы", – подытожил Зеленский.

Он проиллюстрировал пост фотографиями украинских и иностранных фотографов из городов Украины во время войны.