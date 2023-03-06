Зеленский: У каждого из нас больше нет чужих городов, сел, улиц. Каждый город – родной

"У каждого из нас больше нет чужих городов, сел, улиц. Каждый город – родной. Каждое село – родное. Каждая улица – родная. Даже если мы там никогда в жизни не были. Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсон, Чернигов. Прошел год, как эти города стали городами-героями. Символами несокрушимости. Примерами стойкости и непокорности", – написал президент.
Он подчеркнул, что теперь весь мир четко осознал, "на какую жестокость и зло способна Россия", и одновременно увидел, на что способна Украина.
"Мы друг за друга. Всегда. Не испугаемся, не сломаемся, не сдадимся. Будем защищать наш сине-желтый. До победы", – подытожил Зеленский.
Он проиллюстрировал пост фотографиями украинских и иностранных фотографов из городов Украины во время войны.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.