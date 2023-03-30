Зеленский: Мы готовим приближение нашей победы. Ни одного следа России на нашей земле не оставим

"400 дней... 400 дней нашей обороны от полномасштабной агрессии. Это колоссальный путь, который мы прошли. Все вместе – каждый и каждая, кто боролся и борется за Украину. Кто заботился и заботится о государстве и украинцах. Кто помогал и помогает нашей логистике. Кто укреплял и укрепляет украинскую стойкость", – отметил президент.

По его словам, прошлым летом и осенью Украина доказала, что весеннее освобождение северных областей не было случайностью.

"Битва за Киев, Чернигов, за Сумскую область... Возвращение районов нашей Харьковской области, возвращение Херсона, оборона Бахмута и Донбасса в целом – это героизм украинцев, который миру не забыть. Мы готовим наши следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы", – подчеркнул Зеленский.

Президент выразил благодарность всем иностранным союзникам, которые поддерживают Украину, а также каждому украинскому воину, который защищал и продолжает защищать свою страну.

"Украина победит на фронте. Украина победит в восстановлении. Украина победит в возвращении справедливости. Ни одного следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным также не оставим. Готовим новости по этому поводу", – отметил он.

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