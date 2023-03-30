ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы готовим приближение нашей победы. Ни одного следа России на нашей земле не оставим

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Зеленский: Украина победит на фронте. Украина победит в восстановлении
Зеленский: Украина победит на фронте. Украина победит в восстановлении
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 30 марта анонсировал новости по поводу наказания российских агрессоров. Видео опубликовано на сайте Офиса президента.

"400 дней... 400 дней нашей обороны от полномасштабной агрессии. Это колоссальный путь, который мы прошли. Все вместе – каждый и каждая, кто боролся и борется за Украину. Кто заботился и заботится о государстве и украинцах. Кто помогал и помогает нашей логистике. Кто укреплял и укрепляет украинскую стойкость", – отметил президент.

По его словам, прошлым летом и осенью Украина доказала, что весеннее освобождение северных областей не было случайностью.

"Битва за Киев, Чернигов, за Сумскую область... Возвращение районов нашей Харьковской области, возвращение Херсона, оборона Бахмута и Донбасса в целом – это героизм украинцев, который миру не забыть. Мы готовим наши следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы", – подчеркнул Зеленский.

Президент выразил благодарность всем иностранным союзникам, которые поддерживают Украину, а также каждому украинскому воину, который защищал и продолжает защищать свою страну.

"Украина победит на фронте. Украина победит в восстановлении. Украина победит в возвращении справедливости. Ни одного следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным также не оставим. Готовим новости по этому поводу", – отметил он.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Харьков, Чернигов, война, агрессия, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Офис президента Украины, обращение, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вайкуле: Если бы Галкин продался и был за войну и Путина, и Алла его поддержала, у нас отношений бы не было
Вайкуле: Если бы Галкин продался и был за войну и Путина, и Алла его поддержала, у нас отношений бы не было
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить рыбные котлеты. Универсальный рецепт
  Как приготовить рыбные котлеты. Универсальный рецепт
Галина ГРИШИНА
Стразы на переносице. Дорофеева сделала трендовый макияж, как у Кабельо и Ким из Blackpink. Фото
Стразы на переносице. Дорофеева сделала трендовый макияж, как у Кабельо и Ким из Blackpink. Фото
Галина ГРИШИНА
Остапчук назвал два своих брака ошибками и признался, что бывшие в переписке называют его свиньей
Остапчук назвал два своих брака ошибками и признался, что бывшие в переписке называют его свиньей
Галина ГРИШИНА
"Умирает в зале по пять часов каждый день, чтобы так выглядеть". 33-летняя MamaRika восхитилась фигурой 53-летней Лопес
"Умирает в зале по пять часов каждый день, чтобы так выглядеть". 33-летняя MamaRika восхитилась фигурой 53-летней Лопес
Галина ГРИШИНА
Саженцы роз. На что обратить внимание при покупке
Саженцы роз. На что обратить внимание при покупке
Галина ГРИШИНА
Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую?
Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую?
Галина ГРИШИНА
Как выбрать вкусное и свежее сало: смотрим, нюхаем, протыкаем
Как выбрать вкусное и свежее сало: смотрим, нюхаем, протыкаем
Галина ГРИШИНА
"Остановить старение ей не под силу". Как изменилась Сара Джессика Паркер за последние 20 лет. Фото
"Остановить старение ей не под силу". Как изменилась Сара Джессика Паркер за последние 20 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина
Галина ГРИШИНА
69-летний Макаревич показал годовалого сына в его день рождения
69-летний Макаревич показал годовалого сына в его день рождения
Галина ГРИШИНА
"Покидать Россию не планирует". Ахеджакова заявила, что после запрета выходить на сцену "Современника" написала заявление об увольнении
"Покидать Россию не планирует". Ахеджакова заявила, что после запрета выходить на сцену "Современника" написала заявление об увольнении
Галина ГРИШИНА
Netflix в 2023 году выделил 100 грантов по $10 тыс. для украинских кинопроектов. Начался прием заявок
Netflix в 2023 году выделил 100 грантов по $10 тыс. для украинских кинопроектов. Начался прием заявок
Галина ГРИШИНА
"Бабулька сошла с ума". 33-летняя MamaRika раскритиковала 64-летнюю Мадонну за то, что артистка не может "вовремя выйти из профессии"
"Бабулька сошла с ума". 33-летняя MamaRika раскритиковала 64-летнюю Мадонну за то, что артистка не может "вовремя выйти из профессии"
Галина ГРИШИНА
Как вырастить красивые магнолии в своем саду
Как вырастить красивые магнолии в своем саду
Осадчая снялась топлес в экстраобъемном жакете от украинского бренда за 9 тыс. грн. Фото
Осадчая снялась топлес в экстраобъемном жакете от украинского бренда за 9 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (623506)
2
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (85378)
3
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (79003)
4
Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки (30586)
5
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство (26446)
6
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после (26217)
7
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина (21357)
8
Три самые необычные прически Зеленской. Фото (20788)
 
 
 
 