"Пожарные не могут месяцами ждать пожарных машин". Зеленский призвал быстрее предоставлять Украине военную помощь

Говоря о стратегии свободного мира по отношению к тоталитарной России, президент. в частности, заявил, что не нужно думать, как "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину.

Также он призвал союзников быстрее поставлять Украине вооружения.

"Когда загорается пожар, пожарные не могут ждать месяцами, пока им предоставят пожарные машины, или соглашаться, что пожарные рукава должны быть обязательно для коротких дистанций. Так же это работает и на войне. Чем больше ограничений для тех, кто защищается, тем больше потерь и разрушений, потому что пламя агрессии не знает ограничений. Вот почему защита демократии должна иметь все оружие, которое будет надежно гарантировать поражение агрессора", – заявил президент.