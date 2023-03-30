"Пожарные не могут месяцами ждать пожарных машин". Зеленский призвал быстрее предоставлять Украине военную помощь

Говоря о стратегии свободного мира по отношению к тоталитарной России, президент. в частности, заявил, что не нужно думать, как "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину.
Также он призвал союзников быстрее поставлять Украине вооружения.
"Когда загорается пожар, пожарные не могут ждать месяцами, пока им предоставят пожарные машины, или соглашаться, что пожарные рукава должны быть обязательно для коротких дистанций. Так же это работает и на войне. Чем больше ограничений для тех, кто защищается, тем больше потерь и разрушений, потому что пламя агрессии не знает ограничений. Вот почему защита демократии должна иметь все оружие, которое будет надежно гарантировать поражение агрессора", – заявил президент.
Украина призывает союзников предоставить ей дальнобойные ракеты и боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны. Обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы, однако эти виды вооружений пока не согласилась поставить ни одна страна. В марте 2023 года Польша и Словакия приняли решения о поставках Украине боевых самолетов советского образца МиГ-29.
20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Как говорится в заявлении Европейского оборонного агентства, эта инициатива создает "прочную основу" для намерений государств – членов ЕС совместно закупать необходимые боеприпасы для Украины. Также они смогут вместе закупать боеприпасы для своих потребностей, уменьшая затраты за счет масштаба.
К соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов для Украины присоединились также Испания и Польша.