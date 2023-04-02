Зеленский: Следующая неделя будет особенно важной для нашей защиты и для нашего движения к победе

"2 апреля с территории Киевской области сбежал последний оккупант. Будет такой день, когда мы скажем: последний оккупант сбежал или убит в Донецкой области, в Луганской, Херсонской и на всем нашем юге", – отметил он.

Зеленский высказал уверенность, что "свободным и снова безопасным будет и Крым".

"Украина вернет все свое. Следующая неделя будет особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе. Уже готовимся к запланированным событиям и решениям. Главное сейчас – беречь наше единство, заботиться о наших защитниках, защитницах, помогать друг другу и государству", – добавил он.