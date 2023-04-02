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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Государство-зло должно быть разбито". Зеленский назвал четыре компонента поражения России

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Зеленский: Рашизм должен пройти через полное поражение: военное, экономическое, политическое, юридическое
Зеленский: Рашизм должен пройти через полное поражение: военное, экономическое, политическое, юридическое
Фото: president.gov.ua

Единственный путь вернуть безопасность жителям всей территории Украины – это военная победа Украины в войне, которую развязала Россия. Об этом в своем вечернем обращении 2 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский, текст приводит сайт главы государства.

Зеленский упомянул в своем обращении сегодняшние обстрелы украинских территорий войсками страны-агрессора: сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Константиновки Донецкой области достигло 11, и напомнил, что в Сумской области из-за атаки РФ погибли два человека.

"Это всего несколько примеров из десятков ударов в сутки. Есть только один путь остановить российский террор, вернуть безопасность всем нашим городам и общинам – от Сумской области до Донбасса, от Харьковской области до Херсонской, от Киевской области до Ялты. И этот путь – военная победа Украины. Никакого другого пути нет и не будет. Государство-зло, для которого стало нормой бить вот так из "Ураганов" по жилым домам, запускать С-300 по городам, обстреливать обычные села, людей... Государство-зло должно быть разбито. Во всех смыслах этого слова. Рашизм должен пройти через полное поражение: военное, экономическое, политическое, юридическое. Первый пункт – военное. И пройдет", – подчеркнул он.

Президент поблагодарил всех, кто приближает это время. 

"Спасибо нашим воинам, которые сражаются под Авдеевкой, Марьинкой, под Бахмутом... Особенно Бахмутом! Там сегодня особенно жарко! Под Белогоровкой, под Кременной и всеми нашими городами, городками и селами Донбасса! Устойчивость каждого – это устойчивость всей Украины, помощь каждому на позиции рядом – это помощь всей Украине! И особо отмечу 77-ю отдельную аэромобильную бригаду, 67-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, наших десантников "восьмидесятки", 5-ю отдельную штурмовую бригаду... Спасибо вам, ребята!" – добавил он. 

Также Зеленский отметил и поблагодарил морпехов 35-й и 36-й бригад, артиллеристов 55-й отдельной бригады, 64-го и 66-го отдельных пушечных дивизионов 406-й артиллерийской бригады. 

"Благодарю всех, кто бережет Запорожье, Херсонскую область направление Днепропетровской области и Харьков, Сумскую и Черниговскую области... Всем, кто бережет нашу границу. Кто спасает наших людей от ран, от боли. Обязательно и отдельно я хочу поблагодарить всех, кто тренирует наших воинов, потому что именно на мощной тренировке базируется успешный боевой результат", – добавил он. 

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на Донбассе. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, терроризм, Константиновка, Авдеевка, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, обращение, Белогоровка
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