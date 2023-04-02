Зеленский об ударе РФ по Константиновке: Террористы снова ударили по жилым кварталам. Убиты обычные люди обычного городка на Донбассе

Зеленский сообщил, что число раненых в результате обстрела Константиновки увеличилось до 11 Фото: president.gov.ua

"Сегодня российские террористы снова ударили по Константиновке Донецкой области. По обычным жилым кварталам. Шесть человек убиты этим российским обстрелом. Три женщины, три мужчины. Обычные люди обычного городка на Донбассе", – сказал он.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших и сообщил, что число раненых увеличилось до 11 – ранее было известно о 10.

Войска страны-агрессора обстреляли Константиновку сегодня утром. Изначально было известно, что жертвами российского удара по Константиновке стали три человека, а шестеро мирных жителей получили ранения. Позже число погибших выросло до шести, а раненых – до восьми.