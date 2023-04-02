Зеленский об ударе РФ по Константиновке: Террористы снова ударили по жилым кварталам. Убиты обычные люди обычного городка на Донбассе

"Сегодня российские террористы снова ударили по Константиновке Донецкой области. По обычным жилым кварталам. Шесть человек убиты этим российским обстрелом. Три женщины, три мужчины. Обычные люди обычного городка на Донбассе", – сказал он.
Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших и сообщил, что число раненых увеличилось до 11 – ранее было известно о 10.
Войска страны-агрессора обстреляли Константиновку сегодня утром. Изначально было известно, что жертвами российского удара по Константиновке стали три человека, а шестеро мирных жителей получили ранения. Позже число погибших выросло до шести, а раненых – до восьми.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.