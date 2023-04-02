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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число раненых в результате обстрела Константиновки увеличилось, повреждены многоэтажки и частные дома, детсад и админздание – ОВА

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Оккупанты обстреляли Константиновку ракетами С-300 и "Ураганами"
Оккупанты обстреляли Константиновку ракетами С-300 и "Ураганами"
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

В результате обстрела российскими оккупантами Константиновки Донецкой области погибло шесть человек, еще 10 получили ранения. Об этом в Facebook 2 апреля проинформировал глава Донецкой областной государственной военной администрации Павел Кириленко.

Войска страны-агрессора обстреляли Константиновку сегодня утром. Изначально было известно, что жертвами российского удара по Константиновке стали три человека, а шестеро мирных жителей получили ранения. Позже число погибших выросло до шести, а раненых – до восьми. 

Оккупанты выпустили по Константиновке две ракеты С-300 и совершили четыре залпа из РСЗО "Ураган", напомнил Кириленко.

"Повреждены 15 многоэтажек и 11 частных домов, детсад и админздание. На месте работает следственно-оперативная группа, которая документирует все обстоятельства преступления. Россия продолжает совершать террор против наших мирных городов. Каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности! Уберегите себя – эвакуируйтесь!" – призвал он.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02ixYdxyxV4RTV1f3GRLVKwwKB9oKFfbcPaMrRdxFJPSXodPtxVZBJdjssUjQJV786l

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Константиновка, раненые, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко
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