Число раненых в результате обстрела Константиновки увеличилось, повреждены многоэтажки и частные дома, детсад и админздание – ОВА

Войска страны-агрессора обстреляли Константиновку сегодня утром. Изначально было известно, что жертвами российского удара по Константиновке стали три человека, а шестеро мирных жителей получили ранения. Позже число погибших выросло до шести, а раненых – до восьми.

Оккупанты выпустили по Константиновке две ракеты С-300 и совершили четыре залпа из РСЗО "Ураган", напомнил Кириленко.

"Повреждены 15 многоэтажек и 11 частных домов, детсад и админздание. На месте работает следственно-оперативная группа, которая документирует все обстоятельства преступления. Россия продолжает совершать террор против наших мирных городов. Каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности! Уберегите себя – эвакуируйтесь!" – призвал он.