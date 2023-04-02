Число раненых в результате обстрела Константиновки увеличилось, повреждены многоэтажки и частные дома, детсад и админздание – ОВА

Войска страны-агрессора обстреляли Константиновку сегодня утром. Изначально было известно, что жертвами российского удара по Константиновке стали три человека, а шестеро мирных жителей получили ранения. Позже число погибших выросло до шести, а раненых – до восьми.
Оккупанты выпустили по Константиновке две ракеты С-300 и совершили четыре залпа из РСЗО "Ураган", напомнил Кириленко.
"Повреждены 15 многоэтажек и 11 частных домов, детсад и админздание. На месте работает следственно-оперативная группа, которая документирует все обстоятельства преступления. Россия продолжает совершать террор против наших мирных городов. Каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности! Уберегите себя – эвакуируйтесь!" – призвал он.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.