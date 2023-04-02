"Неделя прошла под знаком рабочих поездок". Ермак рассказал, чем Зеленский занимался в последнее время

Он отметил, что "неделя прошла под знаком рабочих поездок" Зеленского и его команды по регионам Украины. Зеленский побывал в Запорожье и Запорожской области, в Днепре и Никополе, в Сумской области.

"Это очень важно. Президент всегда хочет лично убедиться и пообщаться с людьми на местах", – сказал он.

Ермак отметил, что в ходе этих поездок были и важные международные мероприятия.

В частности, президент встретился в Запорожье с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который прибыл для очередной инспекции оккупированной Россией Запорожской АЭС. Украинские энергетики продемонстрировали президенту и гендиректору МАГАТЭ последствия российских атак на ДнепроГЭС.

Также Зеленский принял участие в Саммите за демократию под председательством президента США Джо Байдена.

Кроме того, в годовщину освобождения Бучи от российских захватчиков 31 марта состоялся Бучанский саммит, для участия в котором в Украину прибыли президент Молдовы и премьер-министры Хорватии, Словении и Словакии, а также в режиме онлайн приняли участие около полусотни лидеров и представителей разных государств.

"Все говорили об ответственности и о том, что все, кто это сделал, кто убивал, пытал украинцев в Буче и других украинских городах, должны отвечать", – отметил Ермак.

По его словам, во время посещения Бучи все присутствующие оценили, сколько сделано за год для ее восстановления, а президент обратил внимание, что темпы восстановления пострадавших от войны украинских городов нужно ускорять. Над этим работают украинские власти при участии международных партнеров, которые уже берут под патронат отдельные территории.