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"Мы – друзья, мы чувствуем это". Зеленский встретился с премьером Хорватии

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Пленкович в числе других европейских политиков приехал в Киев на годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов
Пленкович в числе других европейских политиков приехал в Киев на годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов
Фото: Andrej Plenković / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский 31 марта провел переговоры с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом сообщает сайт главы государства.

Украинский президент поблагодарил его за визит и участие в Бучанском саммите в годовщину освобождения Бучи Киевской области от российской оккупации.

"Мы – друзья, мы чувствуем это. Это очень важно для наших народов", – сказал он, подчеркнув неизменную поддержку правительства Хорватии с начала полномасштабной войны.

На переговорах шла речь об усилении санкционного давления на РФ, в том числе совместной работе по созданию специального трибунала по расследованию преступлений РФ против Украины.

"Для людей очень важна справедливость. Украинцы потеряли многих родных и близких, своих знакомых за прошлый год. И очень важно дойти до конца и иметь результаты правосудия", – добавил Зеленский.

Он также отметил лидерство Хорватии в гуманитарном разминировании Украины. Осенью Загреб намерен провести  международную донорскую конференцию на эту тему, сообщает Офис президента.

Пленкович в Twitter назвал "большой честью" снова быть в Киеве и встретиться с главой Украины.

"В годовщину освобождения Бучи я вновь заявил о нашей твердой поддержке и о том, что Хорватия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написал хорватский премьер-министр.

Контекст:

Кроме Пленковича, 31 марта в Украину прибыли президент Молдовы Майя Санду и премьер-министры Словакии Эдуард Хегер и Словении Роберт Голоб. Вместе с ними Зеленский посетил Бучу Киевской области, где они почтили память погибших во время российской оккупации жителей города.

Теги: Украина, переговоры, Хорватия, Владимир Зеленский, война России против Украины, Андрей Пленкович
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