"Мы – друзья, мы чувствуем это". Зеленский встретился с премьером Хорватии

Пленкович в числе других европейских политиков приехал в Киев на годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов Фото: Andrej Plenković / Twitter

Украинский президент поблагодарил его за визит и участие в Бучанском саммите в годовщину освобождения Бучи Киевской области от российской оккупации.

"Мы – друзья, мы чувствуем это. Это очень важно для наших народов", – сказал он, подчеркнув неизменную поддержку правительства Хорватии с начала полномасштабной войны.

На переговорах шла речь об усилении санкционного давления на РФ, в том числе совместной работе по созданию специального трибунала по расследованию преступлений РФ против Украины.

"Для людей очень важна справедливость. Украинцы потеряли многих родных и близких, своих знакомых за прошлый год. И очень важно дойти до конца и иметь результаты правосудия", – добавил Зеленский.

Он также отметил лидерство Хорватии в гуманитарном разминировании Украины. Осенью Загреб намерен провести международную донорскую конференцию на эту тему, сообщает Офис президента.

Пленкович в Twitter назвал "большой честью" снова быть в Киеве и встретиться с главой Украины.

"В годовщину освобождения Бучи я вновь заявил о нашей твердой поддержке и о том, что Хорватия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написал хорватский премьер-министр.

Honored to be in Kyiv again and to meet with @ZelenskyyUa. On the anniversary of #Bucha liberation, I reiterated our strong support and that Croatia will continue to stand with #Ukraine for as long as it takes. * pic.twitter.com/Ox6FiS5GEu — Andrej Plenkovi * (@AndrejPlenkovic) March 31, 2023