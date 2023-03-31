"Мы – друзья, мы чувствуем это". Зеленский встретился с премьером Хорватии

Украинский президент поблагодарил его за визит и участие в Бучанском саммите в годовщину освобождения Бучи Киевской области от российской оккупации.
"Мы – друзья, мы чувствуем это. Это очень важно для наших народов", – сказал он, подчеркнув неизменную поддержку правительства Хорватии с начала полномасштабной войны.
На переговорах шла речь об усилении санкционного давления на РФ, в том числе совместной работе по созданию специального трибунала по расследованию преступлений РФ против Украины.
"Для людей очень важна справедливость. Украинцы потеряли многих родных и близких, своих знакомых за прошлый год. И очень важно дойти до конца и иметь результаты правосудия", – добавил Зеленский.
Он также отметил лидерство Хорватии в гуманитарном разминировании Украины. Осенью Загреб намерен провести международную донорскую конференцию на эту тему, сообщает Офис президента.
Пленкович в Twitter назвал "большой честью" снова быть в Киеве и встретиться с главой Украины.
"В годовщину освобождения Бучи я вновь заявил о нашей твердой поддержке и о том, что Хорватия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написал хорватский премьер-министр.
Honored to be in Kyiv again and to meet with @ZelenskyyUa. On the anniversary of #Bucha liberation, I reiterated our strong support and that Croatia will continue to stand with #Ukraine for as long as it takes. * pic.twitter.com/Ox6FiS5GEu— Andrej Plenkovi * (@AndrejPlenkovic) March 31, 2023
Кроме Пленковича, 31 марта в Украину прибыли президент Молдовы Майя Санду и премьер-министры Словакии Эдуард Хегер и Словении Роберт Голоб. Вместе с ними Зеленский посетил Бучу Киевской области, где они почтили память погибших во время российской оккупации жителей города.