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Байден: Мы находимся в переломном моменте истории. Решения, которые мы принимаем сегодня, повлияют на курс движения нашего мира в течение следующих десятилетий

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Байден: Сегодня мы можем сказать, что демократии мира становятся сильнее, а не слабее. Автократии мира становятся слабее, а не сильнее
Байден: Сегодня мы можем сказать, что демократии мира становятся сильнее, а не слабее. Автократии мира становятся слабее, а не сильнее
Фото: EPA

Демократия – это тяжелая работа, которая никогда не заканчивается, ее нужно защищать постоянно, заявил президент США Джо Байден. Текст его речи на Саммите за демократию 29 марта опубликовала пресс-служба Белого дома.

"Мы находимся в переломном моменте истории, когда решения, которые мы принимаем сегодня, повлияют на курс движения нашего мира в течение следующих нескольких десятилетий... Наша работа состоит в том, чтобы продолжать развивать наш прогресс, чтобы мы не начали двигаться в неправильном направлении, чтобы сохранить импульс. Это поворотный момент для нашего мира к большей свободе, большему достоинству и большей демократии", – заявил Байден.

По его словам, США в последнее время "продемонстрировали, что наша демократия все еще может делать большие дела и обеспечивать значительный прогресс для работающих американцев". В частности, по его словам, власти государства снижают стоимость предметов первой необходимости, восстанавливают инфраструктуру Америки, продвигают инновации и борются с климатическим кризисом, одновременно создавая хорошие рабочие места, а также демонстрируют "устойчивость американской демократии".

Байден отметил, что "не только Соединенные Штаты выполняют свои обязательства и демонстрируют силу демократии", и привел в пример Анголу, Доминиканскую Республику и Хорватию, где были проведены определенные судебные и антикоррупционные реформы. 

"Все мы знаем, что это непросто. Это никогда не было просто. Демократия – это тяжелая работа. Работа демократии никогда не заканчивается. Не бывает так, что она установилась и все, больше ничего не надо делать. Ее нужно защищать постоянно", – подчеркнул президент США.

Он добавил, что необходимо продолжать усилия по защите прав и достоинства "всех людей, включая женщин и девочек, потому что там, где женщины и девочки находятся под угрозой, демократия, мир и стабильность также в зоне риска".

"Когда мы продвигаем равноправие и расовую справедливость, инвестируем в молодежь, защищаем представителей ЛГБТК+, наши общества становятся не только справедливее, но и сильнее и успешнее. Демократия требует полного и равноправного участия всех  всех наших граждан. Именно так мы раскрываем человеческий потенциал и оказываемся в сильнейшей из возможных позиций для решения общих задач... И когда демократии объединяются, мы укрепляем и расширяем усилия друг друга, что приводит к большому эффекту", – сказал Байден.

В качестве примеров он привел координацию глобального реагирования на пандемию COVID-19 для укрепления глобальной безопасности в области здравоохранения и "беспрецедентное единство", которое наблюдается у демократий, осуждающих войну России против Украины и выражающих солидарность с украинским народом, защищающим свою демократию. 

"И сегодня мы можем с гордостью сказать, что демократии мира становятся сильнее, а не слабее. Автократии мира становятся слабее, а не сильнее... Мы многого добились вместе, но все мы знаем, сколько работы впереди. Мы доказали, что готовы принять вызов. Мы собираемся продолжать работать вместе, все мы", – резюмировал президент США. 

Теги: США, ЛГБТ, Джо Байден, права человека, демократия, Хорватия, Ангола, саммит, война России против Украины, женщины, Доминиканская Республика
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