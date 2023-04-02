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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в годовщину освобождения Киевской области от российских оккупантов: Мы вернем украинский флаг во все наши города и общины

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Зеленский: Украинский народ! Ты остановил величайшую античеловеческую силу нашего времени
Зеленский: Украинский народ! Ты остановил величайшую античеловеческую силу нашего времени
Фото: EPA

Все украинские территории будут освобождены от российских оккупантов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 2 апреля.

Он напомнил, что прошел год с момент освобождения Киевской области от российских войск.

"Украинский народ! Ты остановил величайшую античеловеческую силу нашего времени. Ты остановил силу, которая презирает и хочет уничтожить все, что дает значение человеку. И мы освободим все наши земли. Вернем украинский флаг во все наши города и общины. Сделаем все, чтобы Украина вернулась", – написал президент.

Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 года Буча, Ирпень, Гостомель и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершали там массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.

В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. За 33 дня в оккупации в Буче и районе погибло более 1400 человек, в том числе 37 детей, сообщил Зеленский.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киевская область, Владимир Зеленский, война России против Украины
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