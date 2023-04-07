В последние десятилетия наиболее успешные операции спецслужб РФ проходят в фотошопе – украинская разведка об "утечке"

Юсов: Я думаю, что у украинского общества переживать по этому поводу нет оснований. Контрнаступление будет, и главные планы враг увидит и почувствует на поле боя Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

The New York Times 6 апреля сообщила, что в соцсетях появились секретные документы, в которых описываются планы США и НАТО по укреплению украинских военных перед планирующимся контрнаступлением ВСУ. По словам собеседников издания, часть из них была искажена, а некоторые "выглядят подлинными". Пентагон, по данным СМИ, расследует, кто мог стоять за утечкой данных.

"Поскольку есть информация, что Пентагон проводит расследование, то мы должны услышать от Пентагона информацию об этом расследовании, – прокомментировал Юсов. – Очень важно помнить, что в последние десятилетия наиболее успешные операции российских спецслужб проходят в фотошопе. И из предварительного анализа этих материалов, которые мы увидели, мы видим там лживые искаженные цифры по потерям с обеих сторон".

По его словам, часть информации, обнародованной в сети, "явно собрана OSINT-средствами, то есть из открытых источников".

"Если говорить о нуждах украинской армии, то это тематика, которая много и содержательно обсуждалась на всех уровнях, в том числе официальными лицами и спикерами государства Украина и сектора безопасности и обороны. Ни для кого не секрет, что Украина ставила и ставит вопросы и об авиации, и о танках, и о боеприпасах и многих других вещах, которые, да, нам нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней украинских солдат и мирного населения. Все остальное – мы будем ждать официальных комментариев, но я думаю, что у украинского общества переживать по этому поводу нет оснований. Контрнаступление будет, и главные планы враг увидит и почувствует на поле боя", – добавил он.