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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В последние десятилетия наиболее успешные операции спецслужб РФ проходят в фотошопе – украинская разведка об "утечке"

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Юсов: Я думаю, что у украинского общества переживать по этому поводу нет оснований. Контрнаступление будет, и главные планы враг увидит и почувствует на поле боя
Юсов: Я думаю, что у украинского общества переживать по этому поводу нет оснований. Контрнаступление будет, и главные планы враг увидит и почувствует на поле боя
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов 7 апреля в эфире национального телемарафона прокомментировал информацию о сливе в сеть документов, якобы касающихся подготовки украинского контрнаступления. Трансляцию марафона в том числе ведет канал "Рада".

The New York Times 6 апреля сообщила, что в соцсетях появились секретные документы, в которых описываются планы США и НАТО по укреплению украинских военных перед планирующимся контрнаступлением ВСУ. По словам собеседников издания, часть из них была искажена, а некоторые "выглядят подлинными". Пентагон, по данным СМИ, расследует, кто мог стоять за утечкой данных. 

"Поскольку есть информация, что Пентагон проводит расследование, то мы должны услышать от Пентагона информацию об этом расследовании, – прокомментировал Юсов. – Очень важно помнить, что в последние десятилетия наиболее успешные операции российских спецслужб проходят в фотошопе. И из предварительного анализа этих материалов, которые мы увидели, мы видим там лживые искаженные цифры по потерям с обеих сторон". 

По его словам, часть информации, обнародованной в сети, "явно собрана OSINT-средствами, то есть из открытых источников". 

"Если говорить о нуждах украинской армии, то это тематика, которая много и содержательно обсуждалась на всех уровнях, в том числе официальными лицами и спикерами государства Украина и сектора безопасности и обороны. Ни для кого не секрет, что Украина ставила и ставит вопросы и об авиации, и о танках, и о боеприпасах и многих других вещах, которые, да, нам нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней украинских солдат и мирного населения. Все остальное – мы будем ждать официальных комментариев, но я думаю, что у украинского общества переживать по этому поводу нет оснований. Контрнаступление будет, и главные планы враг увидит и почувствует на поле боя", – добавил он.

Контекст:

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении Украины знают "не больше четырех-пяти человек на планете". 

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил в конце марта, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, НАТО, Пентагон, разведка, Андрей Юсов, соцсеть, контрнаступление
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