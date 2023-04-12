"Бахмут – визит в одну сторону". Череватый рассказал о "мясных штурмах" вагнеровцев, ведущих к большим потерям

"За всю военную кампанию российское руководство не показало ни одного ноу-хау, никаких элементов действительно новой войны. То, что они достигали какого-то промежуточного успеха на бахмутском направлении, было исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". То есть постоянное, круглосуточное, в режиме нон-стоп использование живой силы: когда одна волна уничтожена – пошла другая", – сказал Череватый.

Он пояснил, что вагнеровцы сейчас в районе Бахмута действуют малыми тактическими группами, при этом они усилены частями регулярной армии РФ, поскольку силы ЧВК значительно истощились. Спикер отметил, что боевики действуют как террористическая группировка.

"Если мы посмотрим на предыдущую крупную террористическую группировку – ИГИЛ, – там была та же исключительная жестокость по отношению как к своим членам группировки, так и к врагам, и к мирному населению. Но закончилось тем, что ее разгромили и преследуют по всему миру. То же будет и с вагнеровцами", – убежден он.

По словам Череватого, вагнеровцы испытывают сложности с компенсацией потерь.

"Из тюрем им все труднее это делать [искать желающих воевать в Украине], потому что сарафанное радио, веками работающее в российских тюрьмах, разнесло, что визит в Бахмут – это визит в одну сторону для абсолютного большинства. И плюс к этому добавляются еще трения и разногласия между руководством минобороны и вооруженными силами РФ и [создателем ЧВК "Вагнер" Евгением] Пригожиным в силу того, что он много конфликтовал", – объяснил спикер.

Череватый считает, что в среднесрочной перспективе ЧВК "Вагнер" перестанет быть мощной боевой единицей. 11 апреля он предположил, что, если вагнеровцы не сменят тактику, ведущую к большим потерям, наемники у ЧВК закончатся через два месяца.