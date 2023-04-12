Вагнеровцев в Бахмуте хватит на два месяца, если не изменят тактику – Череватый

"С такой интенсивностью, как сейчас их [вагнеровцев] уничтожают, и если они не изменят тактику проведения [боевых действий], то я думаю, что речь идет о месяцах двух. Это мой субъективный прогноз. Если, опять же, они не наладят снова источник поставки личного состава", – сказал Череватый.
По его словам, в Бахмуте и вокруг него идут бои, ситуация очень тяжелая, поскольку этот город является одной из приоритетных целей для РФ.
"Однако наше командование четко видит их замыслы, мы знаем, как на них реагировать. Работают наши разведка, аэронаблюдение", – заверил представитель ВСУ.
Он добавил, что здесь сосредоточены самые агрессивные подразделения армии России.
"Много месяцев обороны показывают, что мы истощаем врага, мы выбиваем его боевой дух. Мы истощаем его силы в то время, как готовятся наши, украинские резервы", – сказал Череватый.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Залужный.
В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".