Вагнеровцев в Бахмуте хватит на два месяца, если не изменят тактику – Череватый

"С такой интенсивностью, как сейчас их [вагнеровцев] уничтожают, и если они не изменят тактику проведения [боевых действий], то я думаю, что речь идет о месяцах двух. Это мой субъективный прогноз. Если, опять же, они не наладят снова источник поставки личного состава", – сказал Череватый.

По его словам, в Бахмуте и вокруг него идут бои, ситуация очень тяжелая, поскольку этот город является одной из приоритетных целей для РФ.

"Однако наше командование четко видит их замыслы, мы знаем, как на них реагировать. Работают наши разведка, аэронаблюдение", – заверил представитель ВСУ.

Он добавил, что здесь сосредоточены самые агрессивные подразделения армии России.

"Много месяцев обороны показывают, что мы истощаем врага, мы выбиваем его боевой дух. Мы истощаем его силы в то время, как готовятся наши, украинские резервы", – сказал Череватый.