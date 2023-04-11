Сырский о Бахмуте: Силы обороны истощили вагнеровцев, ежедневно обескровливают врага и уничтожают его боевой потенциал

Об этом он написал 10 апреля в Telegram после состоявшегося накануне посещения участков фронта на бахмутском направлении.
"Для меня большая честь быть плечом к плечу с нашими воинами в это время. Отработали с командирами воинских частей и группировок планы по обороне города Бахмут, а также встретились с бойцами, защищающими крепость", – написал Сырский.
Он вновь отметил, что россияне с помощью артиллерии и авиации уничтожают город, который не могут захватить.
"Силы обороны истощили вагнеровцев. Враг вынужден привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения... Оборона Бахмута продолжается, наши военные мужественно и профессионально выполняют поставленную задачу. Они ежедневно обескровливают врага и уничтожают его боевой потенциал, каждым успешным выстрелом, пораженной целью приближают нашу Победу!" – подчеркнул генерал.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандущий ВСУ Залужный.
В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".