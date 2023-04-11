Сырский о Бахмуте: Силы обороны истощили вагнеровцев, ежедневно обескровливают врага и уничтожают его боевой потенциал

Об этом он написал 10 апреля в Telegram после состоявшегося накануне посещения участков фронта на бахмутском направлении.

"Для меня большая честь быть плечом к плечу с нашими воинами в это время. Отработали с командирами воинских частей и группировок планы по обороне города Бахмут, а также встретились с бойцами, защищающими крепость", – написал Сырский.

Он вновь отметил, что россияне с помощью артиллерии и авиации уничтожают город, который не могут захватить.

"Силы обороны истощили вагнеровцев. Враг вынужден привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения... Оборона Бахмута продолжается, наши военные мужественно и профессионально выполняют поставленную задачу. Они ежедневно обескровливают врага и уничтожают его боевой потенциал, каждым успешным выстрелом, пораженной целью приближают нашу Победу!" – подчеркнул генерал.