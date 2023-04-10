Оккупанты ежедневно теряют до двух рот в районе Марьинки и Авдеевки. В бой их отправляют "недостаточно трезвые командиры" – Дмитрашковский

Российские войска каждый день несут серьезные потери под Марьинкой и Авдеевкой Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его словам, в районе этих двух городов ведутся постоянные позиционные бои, в которых россиянам иногда сопутствует "переменный успех". Но ВСУ отвоевывают и возвращают все захваченные агрессором позиции.

"Противник несет колоссальные потери, каждый день враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды", – отметил спикер.

Дмитрашковский добавил, что, по свидетельствам российских пленных, их отправляют в бой "недостаточно трезвые командиры".

"Просто поднимают среди ночи личный состав, под дулами автоматов, пистолетов отправляют их штурмовать позиции", – резюмировал представитель сил обороны.