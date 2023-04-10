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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ежедневно теряют до двух рот в районе Марьинки и Авдеевки. В бой их отправляют "недостаточно трезвые командиры" – Дмитрашковский

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Российские войска каждый день несут серьезные потери под Марьинкой и Авдеевкой
Российские войска каждый день несут серьезные потери под Марьинкой и Авдеевкой
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Оккупанты несут "колоссальные" потери в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области, но продолжают атаковать украинские позиции. Об этом рассказал начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 9 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

По его словам, в районе этих двух городов ведутся постоянные позиционные бои, в которых россиянам иногда сопутствует "переменный успех". Но ВСУ отвоевывают и возвращают все захваченные агрессором позиции.

"Противник несет колоссальные потери, каждый день враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды", – отметил спикер.

Дмитрашковский добавил, что, по свидетельствам российских пленных, их отправляют в бой "недостаточно трезвые командиры".

"Просто поднимают среди ночи личный состав, под дулами автоматов, пистолетов отправляют их штурмовать позиции", – резюмировал представитель сил обороны.

Контекст:

На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских оккупантов, заявил 6 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По оценкам The New York Times на 2 февраля, с начала войны в Украине уничтожено и ранено 200 тыс. оккупантов. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 29 марта заявил, что с начала войны в Украине погибли или ранены 220 тыс. российских военных.

Армия РФ только за январь 2023 года потеряла в Украине до 25 тыс. военнослужащих, что можно сравнить с численностью армий некоторых стран Европы. Такие данные 28 февраля привел спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 10 апреля 2023 года, составили около 178 820 военных, 3637 танков, 307 самолетов, 292 вертолета и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечают, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оборона, Марьинка, Авдеевка, армия РФ, Алексей Дмитрашковский, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, российские военные, потери армии России, погибшие российские военные, россияне
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