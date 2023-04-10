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Украинские воины ликвидировали за сутки 670 оккупантов, танк и 10 пушек – Генштаб ВСУ

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ВСУ 9 апреля уничтожили российский танк и несколько единиц другой военной техники
ВСУ 9 апреля уничтожили российский танк и несколько единиц другой военной техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 178 820 российских оккупантов. Об этом 10 апреля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За последние сутки ВСУ ликвидировали около 670 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

  • танки – 3637 (+1);
  • боевые бронированные машины – 7028 (+4);
  • артиллерийские системы – 2750 (+10);
  • РСЗО – 534 (+1);
  • средства ПВО – 282;
  • самолеты – 307;
  • вертолеты – 292;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2323 (+11);
  • крылатые ракеты – 911;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5607 (+5);
  • специальная техника – 311 (+2).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02YALdt14gM1Wo1pPiPmykGRZGjD6mCXsjeLKDCbzyeMyGesw45JStRgcZWjHV8hETl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

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