Авиация сил обороны Украины нанесла шесть ударов по позициям войск РФ – Генштаб ВСУ

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы войск РФ.

Контекст: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 апреля 2023 года, составили около 178 150 военных, 3636 танков, 307 самолетов, 292 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".