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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты разбомбили элеватор в Бериславе. В Херсонской ОВА показали последствия авиаудара. Фото

Российские бомбы уничтожили элеватор в Бериславе
Российские бомбы уничтожили элеватор в Бериславе
Фото: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 8 апреля нанесли авиаудар по Бериславу Херсонской области, серьезно разрушив местный элеватор. Фото последствий 9 апреля опубликовала в Telegram Херсонская ОВА.

"Враг продолжает атаковать Херсонщину управляемыми авиабомбами. Очередная атака зафиксирована в Бериславском районе. Вчера вечером российская авиация сбросила взрывчатку на элеватор в Бериславе. Здание получило серьезные разрушения", – сказано в сообщении.

Российская авиация ударила и по селу Львово Тягинской общины. В результате атаки повреждено административное здание и около пяти домов местных жителей, добавили в Херсонской ОВА.

Также оккупанты нанесли авиаудары по селам Ольгино Высокопольской общины и Томарино Бериславской общины.

В сообщении ОВА отмечается, что мирные жители региона не пострадали.

В марте россияне нанесли по Бериславу несколько авиаударов планирующими авиабомбами. В апреле удары по городу продолжились.

Контекст:

В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией, сообщали в Воздушных силах ВСУ. 

Так, Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг, сообщало 5 марта издание Defense Express.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что обычно эти бомбы РФ не являются очень точными, поэтому представляют большую угрозу гражданским объектам. Чтобы противодействовать этому виду вооружения, Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые самолеты, заявлял он.

Игнат назвал применение россиянами управляемых бомб новым вызовом для ВСУ. Он отметил, что, для перехвата самолетов, несущие такие авиабомбы, Украине нужны современные истребители, в частности F-16. "Противник применяет… до 20 бомб за день по всей линии разграничения с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО", – рассказал он.

2 апреля глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказывала, что российские оккупанты стали чаще применять на южном направлении истребители Су-35, с помощью которых сбрасывают на территорию Украины управляемые авиационные бомбы.

Теги: Россия, Украина, взрыв, авиация, Херсонская область, взрывчатка, истребители, самолеты, страна-агрессор, российская агрессия, авиаудар, война России против Украины, взрывы, удары, бомба, российские оккупанты, деоккупация, Берислав
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