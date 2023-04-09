Оккупанты разбомбили элеватор в Бериславе. В Херсонской ОВА показали последствия авиаудара. Фото

"Враг продолжает атаковать Херсонщину управляемыми авиабомбами. Очередная атака зафиксирована в Бериславском районе. Вчера вечером российская авиация сбросила взрывчатку на элеватор в Бериславе. Здание получило серьезные разрушения", – сказано в сообщении.

Российская авиация ударила и по селу Львово Тягинской общины. В результате атаки повреждено административное здание и около пяти домов местных жителей, добавили в Херсонской ОВА.

Также оккупанты нанесли авиаудары по селам Ольгино Высокопольской общины и Томарино Бериславской общины.

В сообщении ОВА отмечается, что мирные жители региона не пострадали.

В марте россияне нанесли по Бериславу несколько авиаударов планирующими авиабомбами. В апреле удары по городу продолжились.