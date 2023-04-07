Оккупанты обстреляли "скорую", ехавшую на вызов в Бериславе, два фельдшера получили серьезные травмы – Минздрав

Об этом 7 апреля в 16.04 в Facebook сообщил пресс-центр Минздрава.
"Только что под обстрел попала "скорая" при выезде на вызов в Бериславе Херсонской области. Два фельдшера живы, но получили серьезные травмы", – сказано в сообщении.
Отмечается, что женщина-фельдшер находится в тяжелом состоянии, она получила огнестрельный перелом обеих костей левой голени, перелом кости правой голени, у мужчины – осколочные ранения мягких тканей, состояние средней тяжести.
В Херсонской ОВА указали в Facebook, что медики направлялись к женщине, которая была ранена в собственном доме.
"Автомобиль "скорой" зацепили обломки российских снарядов", – говорится в сообщении.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.