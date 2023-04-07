Оккупанты обстреляли "скорую", ехавшую на вызов в Бериславе, два фельдшера получили серьезные травмы – Минздрав

Медики направлялись к женщине, которая была ранена в собственном доме в Бериславе, отметили в Херсонской ОВА Фото: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook (иллюстративное)

Об этом 7 апреля в 16.04 в Facebook сообщил пресс-центр Минздрава.

"Только что под обстрел попала "скорая" при выезде на вызов в Бериславе Херсонской области. Два фельдшера живы, но получили серьезные травмы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что женщина-фельдшер находится в тяжелом состоянии, она получила огнестрельный перелом обеих костей левой голени, перелом кости правой голени, у мужчины – осколочные ранения мягких тканей, состояние средней тяжести.

В Херсонской ОВА указали в Facebook, что медики направлялись к женщине, которая была ранена в собственном доме.

"Автомобиль "скорой" зацепили обломки российских снарядов", – говорится в сообщении.