Войска РФ обстреляли Станислав Херсонской области, ранены женщина и двое детей – Ермак

"Россияне с утра обстреляли из артиллерии Станислав. Снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал", – написал он.

Пострадали три человека: 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и трехлетний мальчик.

"Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне. Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют", – говорится в сообщении.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.