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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ обстреляли Станислав Херсонской области, ранены женщина и двое детей – Ермак

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Ермак сообщил, что пострадавшей девочке проводят операцию
Ермак сообщил, что пострадавшей девочке проводят операцию
Фото: president.gov.ua

Российские оккупанты 7 апреля обстреляли Станислав Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россияне с утра обстреляли из артиллерии Станислав. Снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал", – написал он.

Пострадали три человека: 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и трехлетний мальчик.

"Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне. Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют", – говорится в сообщении.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, артиллерия, дети, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Андрей Ермак
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