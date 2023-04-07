Силы обороны юга уничтожили за сутки "Град" и самоходную гаубицу российских оккупантов – ОК "Юг"

"В результате точной боевой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений вражеское войско ослаблено на 13 рашистов, одну РСЗО "Град", одну самоходную гаубицу "Мста-С", три беспилотных разведчика типа DJ Mavic 3, два автомобиля", – написал он.

Также был уничтожен наблюдательный пункт оккупантов на одном из островов, добавил спикер.

"Враг продолжает применять тактику террора гражданского населения, атакуя прифронтовые территории путем нанесения авиационных ударов управляемыми авиабомбами. Также продолжает забрасывать взрывчатку разведывательными дронами", – сообщил он.

На отдельных направлениях продолжается работа российской артиллерии, подчеркнул спикер ОК "Юг".

"В течение дня нанесены существенные разрушения и повреждения десятку зданий, разрушен детский сад, семеро местных жителей ранены", – подытожил Назаров.