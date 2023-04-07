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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны юга уничтожили за сутки "Град" и самоходную гаубицу российских оккупантов – ОК "Юг"

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Украинская реактивная артиллерия уничтожает оккупантов на юге
Украинская реактивная артиллерия уничтожает оккупантов на юге
Фото: Міністерство оборони України / Facebook (архив)

Оперативная обстановка в зоне ответственности сил обороны юга остается напряженной, но контролируемой, сообщил 6 апреля в Telegram спикер оперативного командования Вооруженных сил Украины "Юг" Владислав Назаров.

"В результате точной боевой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений вражеское войско ослаблено на 13 рашистов, одну РСЗО "Град", одну самоходную гаубицу "Мста-С", три беспилотных разведчика типа DJ Mavic 3, два автомобиля", – написал он.

Также был уничтожен наблюдательный пункт оккупантов на одном из островов, добавил спикер.

"Враг продолжает применять тактику террора гражданского населения, атакуя прифронтовые территории путем нанесения авиационных ударов управляемыми авиабомбами. Также продолжает забрасывать взрывчатку разведывательными дронами", – сообщил он.

На отдельных направлениях продолжается работа российской артиллерии, подчеркнул спикер ОК "Юг".

"В течение дня нанесены существенные разрушения и повреждения десятку зданий, разрушен детский сад, семеро местных жителей ранены", – подытожил Назаров.

Контекст:

С 24 февраля 2022 года по 6 апреля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 176 630 оккупантов, 3631 танк, 7013 боевых бронированных машин, 532 РСЗО, 2714 артиллерийских систем и тысячи единиц другой военной техники.

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