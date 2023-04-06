Украинские защитники уничтожили "непобедимый" танк оккупантов "Прорыв". Видео

Видео уничтожения танка на направлении Сватово – Кременная Луганской области опубликовала 6 апреля в Facebook пресс-служба 45-й ОАБр.

"Обнаружили цель, обездвижили, а затем добили", – отметили военные в подписи к видео.

Украинский военный портал Defence Express обратил внимание, что подбили украинские военные этот танк из трофейного – российского переносного противотанкового комплекса "Корнет", а добили подбитый танк, сбросив на него с беспилотника два "коктейля Молотова".

Экипаж российского танка сбежал, говорится в ролике украинских военных.

ВИДЕО

Контекст:

Танк Т-90М "Прорыв" – это модернизированная версия танка Т-90. Он оснащен всеракурсной защитой, мощными трансмиссией и двигателем. На нем установлен комплекс динамической защиты "Реликт", который должен уберечь машину от бронебойных снарядов. Танк использует орудие 2А82-1М 125 мм, отличающееся большей дальностью и улучшенной точностью стрельбы.

Аналитики проекта Oryx, которые анализируют данные из открытых источников, нашли подтверждение потери Россией 18 танков Т-90М, в том числе два из них захвачены украинскими войсками как трофеи.

Стоимость Т-90М оценивают в $5 млн. "Непобедимость" и "совершенство" Т-90М оказались мифами, рассказывали в Генштабе ВСУ 16 марта. По информации украинских военных на 16 марта, армия РФ потеряла как минимум 15 таких танков, и речь только о тех случаях, которые имеют бесспорные доказательства в виде фото- и видеофиксации.

Всего, по данным Генштаба ВСУ на утро 6 апреля, Россия с 24 февраля 2022 года в ходе войны против Украины потеряла более 3600 танков.