Силы обороны Украины захватили современный танк российской армии

"Это едва ли не единственное, что есть у россиян новейшее. Но они как не умели, так и не умеют всем этим пользоваться, поэтому охотно поставляют столь нужное оружие для ВСУ. Теперь этот танк будет охотно уничтожать россиян", – говорится в сообщении.

Контекст: Танк Т-90М "Прорыв" – это модернизированная версия танка Т-90. Он оснащен всеракурсной защитой, мощными трансмиссией и двигателем. На нем установлен комплекс динамической защиты "Реликт", который должен уберечь машину от бронебойных снарядов. Танк использует орудие 2А82-1М 125 мм, отличающееся большей дальностью и улучшенной точностью стрельбы.