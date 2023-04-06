Нацгвардейцы ликвидировали за неделю более 150 российских оккупантов в Луганской области

Сообщается, что во время выполнения боевых задач по сдерживанию оккупантов в районе лесного массива Серебрянского лесничества нацгвардейцы 50-го полка имени полковника Семена Высочана отразили нападение превосходящих сил противника.

"Благодаря героическим действиям личного состава атаки враг был отбит, а определенные рубежи обороны удержаны. При этом были уничтожены около 120 оккупантов и три единицы бронированной техники", – рассказали в ОВА.

Кроме того, подразделения нацгвардейцев 1-й президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко за прошлую неделю ликвидировали 35 российских военных и два миномета оккупантов с расчетами в районе Белогоровки Луганской области.