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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацгвардейцы ликвидировали за неделю более 150 российских оккупантов в Луганской области

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Нацгвардейцы успешно защищают Украину в Луганской области
Нацгвардейцы успешно защищают Украину в Луганской области
Фото: novynarnia.com

За минувшую неделю в Луганской области военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили более 150 оккупантов, сообщила 6 апреля в Telegram пресс-служба Луганской ОВА.

Сообщается, что во время выполнения боевых задач по сдерживанию оккупантов в районе лесного массива Серебрянского лесничества нацгвардейцы 50-го полка имени полковника Семена Высочана отразили нападение превосходящих сил противника.

"Благодаря героическим действиям личного состава атаки враг был отбит, а определенные рубежи обороны удержаны. При этом были уничтожены около 120 оккупантов и три единицы бронированной техники", – рассказали в ОВА.

Кроме того, подразделения нацгвардейцев 1-й президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко за прошлую неделю ликвидировали 35 российских военных и два миномета оккупантов с расчетами в районе Белогоровки Луганской области.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.

16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

С 24 февраля 2022 года по 6 апреля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 176 630 оккупантов, 3631 танк, 7013 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой военной техники.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, оккупация, Национальная гвардия, оборона, страна-агрессор, российская агрессия, военнослужащий, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, Белогоровка, деоккупация
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