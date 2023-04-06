Нацгвардейцы ликвидировали за неделю более 150 российских оккупантов в Луганской области

Сообщается, что во время выполнения боевых задач по сдерживанию оккупантов в районе лесного массива Серебрянского лесничества нацгвардейцы 50-го полка имени полковника Семена Высочана отразили нападение превосходящих сил противника.
"Благодаря героическим действиям личного состава атаки враг был отбит, а определенные рубежи обороны удержаны. При этом были уничтожены около 120 оккупантов и три единицы бронированной техники", – рассказали в ОВА.
Кроме того, подразделения нацгвардейцев 1-й президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко за прошлую неделю ликвидировали 35 российских военных и два миномета оккупантов с расчетами в районе Белогоровки Луганской области.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.
16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.
С 24 февраля 2022 года по 6 апреля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 176 630 оккупантов, 3631 танк, 7013 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой военной техники.