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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты авиабомбами атаковали вечером Херсонскую область, есть пострадавшие – ОВА

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Вечером три удара вражеской авиацией зафиксированы по Бериславу, два по Новобериславу и один по Казацкому, отметили в Херсонской ОВА
Вечером три удара вражеской авиацией зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один – по Казацкому, отметили в Херсонской ОВА
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска 6 апреля атаковали управляемыми авиабомбами территорию Херсонской области.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

"Вечером три удара вражеской авиацией зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один – по Казацкому, – написал руководитель ОВА. – Сейчас известно о семи жителях Херсонской области, раненных в результате вражеской атаки. Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один человек получил ранения в поселке Казацком. Подробная информация о потерпевших и объемах разрушений уточняется".

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Контекст:

В последнее время Россия в войне против Украины активно начала применять управляемые авиационные бомбы, которые ВСУ нечем эффективно ликвидировать, сообщил 4 апреля спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат. "Противник применяет… до 20 бомб за день по всей линии разграничения с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО", – рассказал он.

По словам Игната, чтобы российские самолеты отогнать подальше от границ, Украине нужны дальнобойные системы и средства ПВО, как Patriot, и истребители, которые могут использовать ракеты класса "воздух – воздух" на больших расстояниях.

Теги: Россия, Украина, авиация, Херсонская область, раненые, Херсонская ОГА, самолеты, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, бомба, российские оккупанты, Берислав, Александр Прокудин
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