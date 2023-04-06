Оккупанты авиабомбами атаковали вечером Херсонскую область, есть пострадавшие – ОВА

Вечером три удара вражеской авиацией зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один – по Казацкому, отметили в Херсонской ОВА Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

"Вечером три удара вражеской авиацией зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один – по Казацкому, – написал руководитель ОВА. – Сейчас известно о семи жителях Херсонской области, раненных в результате вражеской атаки. Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один человек получил ранения в поселке Казацком. Подробная информация о потерпевших и объемах разрушений уточняется".

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.