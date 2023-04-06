В ОК "Юг" рассказали о новой тактике оккупантов: сбрасывают гранаты с дронов на места скопления людей

"Это классический признак терроризма, потому что других целей это не преследует. Речь идет о скоплении людей, где раздается гуманитарная помощь. Поэтому мы призываем людей не собираться вместе на открытых территориях и организовывать выдачу гуманитарной помощи в укрытиях. Но замечу – когда враг выискивает новую тактику, мы всегда выискиваем к ней противодействие", – подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, после недавних применений авиации с управляемыми бомбами оккупанты пошли на этот "шаг отчаяния", потому что им больше нечего использовать.

"Для них очень трудно размещать артиллерийские позиции на тех участках, над которыми мы работаем с огневой точки зрения. Зачищая полосу в 30 км, мы оставляем все меньше и меньше позиций оккупантам, откуда они могут артиллерией, минометами наносить поражения по правому берегу [Херсонской области], хотя они все же выискивают такие позиции", – рассказала она.