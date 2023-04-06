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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОК "Юг" рассказали о новой тактике оккупантов: сбрасывают гранаты с дронов на места скопления людей

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Гуменюк рассказала о "шаге отчаяния" российских оккупантов
Гуменюк рассказала о "шаге отчаяния" российских оккупантов
Фото: armyinform.com.ua

Российские войска прибегли к новой тактике в воздухе из-за провалов на фронте. Они привязывают к беспилотникам разрывные гранаты и сбрасывают там, где есть скопления людей. Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного штаба сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Это классический признак терроризма, потому что других целей это не преследует. Речь идет о скоплении людей, где раздается гуманитарная помощь. Поэтому мы призываем людей не собираться вместе на открытых территориях и организовывать выдачу гуманитарной помощи в укрытиях. Но замечу – когда враг выискивает новую тактику, мы всегда выискиваем к ней противодействие", – подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, после недавних применений авиации с управляемыми бомбами оккупанты пошли на этот "шаг отчаяния", потому что им больше нечего использовать.

"Для них очень трудно размещать артиллерийские позиции на тех участках, над которыми мы работаем с огневой точки зрения. Зачищая полосу в 30 км, мы оставляем все меньше и меньше позиций оккупантам, откуда они могут артиллерией, минометами наносить поражения по правому берегу [Херсонской области], хотя они все же выискивают такие позиции", – рассказала она.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области

После изгнания с оккупированной территории россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Херсонская область, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты
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