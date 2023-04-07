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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области из-за российских обстрелов за сутки ранены семь человек – ОВА

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Оккупанты стали активно применять в Украине управляемые авиабомбы
Оккупанты стали активно применять в Украине управляемые авиабомбы
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram (архив)

Российские войска за сутки 46 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 258 снарядов. Об этом сообщил утром 7 апреля в Telegram глава ОВА Александр Прокудин.

По его словам, Херсон враг обстрелял из тяжелой артиллерии и авиации семь раз. Есть попадания в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома; объекты критической инфраструктуры и территорию парка.

"В результате военной агрессии РФ семь человек получили ранения", – добавил Прокудин.

Вечером 6 апреля оккупанты атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами, сообщал глава ОВА. По его данным, шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один был ранен в поселке Казацком. 

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Херсон, авиация, Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, бомба, Александр Прокудин
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