В Херсонской области из-за российских обстрелов за сутки ранены семь человек – ОВА

По его словам, Херсон враг обстрелял из тяжелой артиллерии и авиации семь раз. Есть попадания в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома; объекты критической инфраструктуры и территорию парка.

"В результате военной агрессии РФ семь человек получили ранения", – добавил Прокудин.

Вечером 6 апреля оккупанты атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами, сообщал глава ОВА. По его данным, шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один был ранен в поселке Казацком.