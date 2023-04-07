Украинские военные уничтожили три управляемые авиабомбы россиян и станцию РЭБ

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения россиян, два склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.
"Кроме того, наши защитники уничтожили три БПЛА разных типов ("Орлан-10", Supercam и "Ланцет-3"), а также три корректируемые авиационные бомбы", – сказано в сообщении.
Как именно были уничтожены бомбы, в Генштабе не уточнили.
В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией, сообщали в Воздушных силах ВСУ.
Эффективно противодействовать таким бомбам можно было бы с помощью самолетов типа F-16 с мощными ракетами "воздух – воздух", чтобы сбивать вражеские самолеты при попытке бомбардировки, отмечали в ВСУ. Но сейчас Украина ищет и другие способы, "чтобы обезопасить себя от этой угрозы", говорил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
С 24 февраля 2022 года по 6 апреля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 176,6 тыс. оккупантов, 3631 танк, 2287 беспилотников и тысячи единиц другой военной техники.