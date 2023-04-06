Силы обороны Украины ликвидировали за сутки два российских склада ГСМ и станцию РЭБ – Генштаб ВСУ

Сообщается, что украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника, два склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

С 24 февраля 2022 года по 6 апреля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 176 630 оккупантов, 3631 танк, 7013 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой военной техники.