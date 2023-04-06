Украинские военные показали видео со сбитым "Аллигатором" россиян. За ним прилетел "еще один смертник на вертолете", но также был поврежден

О сбитии "Аллигатора" россиян на восточном фронте вечером сообщил Генштаб ВСУ, но без подробностей.
В бригаде отметили, что вертолет сбили именно "эдельвейсы" – после попытки авианалета на их позиции.
Военные показали видео после удара по Ка-52 и сообщили, что его вылетел спасать другой вертолет оккупантов. По их данным, он тоже был подбит, но все же смог сбежать.
"Для эвакуации первого прибыл еще один смертник на вертолете, но тоже был поврежден. К сожалению, успел сбежать, оставив своего "побратима", – говорится в сообщении.
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Ка-52 ("Аллигатор") – боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Украинские защитники неоднократно сбивали Ка-52, стоимость этого вертолета, как сообщали в Генштабе ВСУ, – около $15 млн.
По данным Генштаба ВСУ на утро 5 апреля, всего украинские военные с начала полномасштабной войны уничтожили 291 вертолет оккупантов, 306 самолетов и множество другой техники.