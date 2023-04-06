Украинские военные показали видео со сбитым "Аллигатором" россиян. За ним прилетел "еще один смертник на вертолете", но также был поврежден

О сбитии "Аллигатора" россиян на восточном фронте вечером сообщил Генштаб ВСУ, но без подробностей.

В бригаде отметили, что вертолет сбили именно "эдельвейсы" – после попытки авианалета на их позиции.

Военные показали видео после удара по Ка-52 и сообщили, что его вылетел спасать другой вертолет оккупантов. По их данным, он тоже был подбит, но все же смог сбежать.

"Для эвакуации первого прибыл еще один смертник на вертолете, но тоже был поврежден. К сожалению, успел сбежать, оставив своего "побратима", – говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 10 ОГШБр "Едельвейс" (@10brygada_edelveys)