В Бериславе мужчина погиб от российских обстрелов – Херсонская ОВА

"Обломки вражеских боеприпасов нанесли 36-летнему мужчине травмы во время плотного обстрела ночью. Тело погибшего обнаружили на улице", – говорится в сообщении.

Медики констатировали смерть пострадавшего.

Вечером 6 апреля российские оккупационные войска атаковали управляемыми авиабомбами территорию Херсонской области. Три удара были зафиксированы по Бериславу.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.