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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области, повреждены жилые дома, были пожары – ОВА

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Под обстрелами Купянск, Волчанск, ряд пограничных сел
Под обстрелами Купянск, Волчанск, ряд пограничных сел
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

В прошедшие сутки россияне из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали села и города Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Огурцово, Ольховатка, Двуречная и другие населенные пункты. Сегодня утром под обстрелами снова Волчанск. Вчера в результате обстрелов села Караичное поврежден частный жилой дом, произошли пожары", – написал Синегубов.  

Кроме того, по его данным, в результате вчерашних обстрелов Купянска разрушены частный жилой дом и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших, добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов
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