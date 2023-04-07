Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области, повреждены жилые дома, были пожары – ОВА

"Под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Огурцово, Ольховатка, Двуречная и другие населенные пункты. Сегодня утром под обстрелами снова Волчанск. Вчера в результате обстрелов села Караичное поврежден частный жилой дом, произошли пожары", – написал Синегубов.
Кроме того, по его данным, в результате вчерашних обстрелов Купянска разрушены частный жилой дом и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших, добавил глава ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.