Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области, повреждены жилые дома, были пожары – ОВА

"Под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Огурцово, Ольховатка, Двуречная и другие населенные пункты. Сегодня утром под обстрелами снова Волчанск. Вчера в результате обстрелов села Караичное поврежден частный жилой дом, произошли пожары", – написал Синегубов.

Кроме того, по его данным, в результате вчерашних обстрелов Купянска разрушены частный жилой дом и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших, добавил глава ОВА.