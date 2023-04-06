В Харьковской области зафиксировали еще два случая подрыва гражданских – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
В селе Василенково… 57-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете во время сжигания травы в собственном двору. Госпитализирован с взрывными травмами", – написал руководитель ОВА.
Кроме того, в Изюме на территории частного домохозяйства подорвалась и получила ранение 56-летняя женщина, добавил Синегубов.
"В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", – подчеркнул глава Харьковской ОВА.
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили в Facebook, что женщина наступила на противопехотную мину "Лепесток".
"В результате взрыва женщина получила многочисленные ранения ног, рук и туловища. Госпитализирована в Изюмскую районную больницу", – говорится в сообщении.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего. Случаи подрыва гражданских на взрывоопасных предметах в этих регионах происходят практически ежедневно.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.