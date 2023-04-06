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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области зафиксировали еще два случая подрыва гражданских – ОВА

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56-летняя жительница Изюма наступила на противопехотную мину "Лепесток", отметили в ГСЧС
56-летняя жительница Изюма наступила на противопехотную мину "Лепесток", отметили в ГСЧС
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (иллюстративное)

В Харьковской области 6 апреля на неизвестном взрывном устройстве подорвался житель Купянского района.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

В селе Василенково… 57-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете во время сжигания травы в собственном двору. Госпитализирован с взрывными травмами", – написал руководитель ОВА.

Кроме того, в Изюме на территории частного домохозяйства подорвалась и получила ранение 56-летняя женщина, добавил Синегубов.

"В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", – подчеркнул глава Харьковской ОВА.

https://www.facebook.com/synegubov.oleg/posts/pfbid03211TUGd36Qi4ob3fPsumGq7ssaahkjTShvFoVpyVsFV4v1U53gQeJg72J2Qth4Nbl

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили в Facebook, что женщина наступила на противопехотную мину "Лепесток".

"В результате взрыва женщина получила многочисленные ранения ног, рук и туловища. Госпитализирована в Изюмскую районную больницу", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV/posts/pfbid02mqRQ4qPcopa7AmTjK27XvyJVbje57MLw4v7zL36QQjMyvck11MDNcFm4vYuvEJGhl

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего. Случаи подрыва гражданских на взрывоопасных предметах в этих регионах происходят практически ежедневно.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

Теги: Россия, Украина, взрыв, ГСЧС, Изюм, Харьковская область, больница, Харьковская ОГА, госпиталь, Купянск, война России против Украины, медики, пострадавшие, женщины, взрывы, мины, население, Олег Синегубов, мужчины, травмы
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