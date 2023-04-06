В Харьковской области зафиксировали еще два случая подрыва гражданских – ОВА

56-летняя жительница Изюма наступила на противопехотную мину "Лепесток", отметили в ГСЧС Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

В селе Василенково… 57-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете во время сжигания травы в собственном двору. Госпитализирован с взрывными травмами", – написал руководитель ОВА.

Кроме того, в Изюме на территории частного домохозяйства подорвалась и получила ранение 56-летняя женщина, добавил Синегубов.

"В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", – подчеркнул глава Харьковской ОВА.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили в Facebook, что женщина наступила на противопехотную мину "Лепесток".

"В результате взрыва женщина получила многочисленные ранения ног, рук и туловища. Госпитализирована в Изюмскую районную больницу", – говорится в сообщении.